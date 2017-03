Sport | Donnerstag, 30. März 2017 Donnerstag, 30. März 2017

Edeka-​Knauerhase-​Bundesligacamp für Nachwuchsfußballer in Straßdorf

Vom 10 . bis 13 . April findet in der Römersporthalle und auf dem Fußballplatz in Straßdorf das erste Edeka-​Knauerhase-​Bundesligacamp in Zusammenarbeit der Vereine Aktion Fußballtag und des TV Straßdorf statt.

„Wir bedanken uns beim Verein Aktion Fußballtag für die Chance, Kindern von Zuwanderer-​Familien auch die Möglichkeit zu geben, kostenlos mitzumachen“, erklärt Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport.Ziel des Camps ist es, Kindern aus allen Schichten und aus allen Ländern eine Basis für ein gemeinsames und verständnisvolles Miteinander zu geben. Dabei sollen mit Hilfe des Sports der Teamgeist und das Verständnis für unterschiedliche Stärken und Schwächen gefördert und alle sozialen Grenzen und Vorurteile überwunden werden. Teilnehmen dürfen Kinder von acht bis 13 Jahren. „Vielleicht wird ja von den Trainern das eine oder andere Talent entdeckt“, so Jo Eller, sportlicher Leiter des Vereins Aktion Fußballtag. Jedes Kind erhält ein tolles Trikot, einen Fußball, einen kleinen Rucksack und natürlich ist an allen vier Tagen für Essen und Trinken gesorgt. Der Unkostenbeitrag beträgt 139 Euro. Anmeldungen sind noch über die Homepage: www​.aktion​-fuss​ball​tag​.de möglich. Als Schirmherr konnte Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold gewonnen werden, der am 10. April gegen 11.30 Uhr auch ein Grußwort vor Ort übergibt.

