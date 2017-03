Sport | Donnerstag, 30. März 2017 Donnerstag, 30. März 2017

Endkämpfe der Gaumannschaftskämpfe in Bettringen

Am Samstag finden in der Uhlandhalle in Bettringen die Endkämpfe im Mannschaftsturnen der Jugend C bis E und der Altersklassen A/​B und C offen statt. Beginn ist bei den Jungen um 9 . 30 Uhr und bei den Mädchen der Klassen C bis E um 13 . 30 Uhr.

Der Vorkampf war in Waldstetten und sie tragen in Bettringen ihren Rückkampf aus. Parallel dazu ermitteln die Jugendturnerinnen und Jugendturner der Klassen A/​B/​Juniorinnen und C offen, die sich in Vorkämpfen qualifizieren mussten, ihre Meister. Bemerkenswert ist die hohe Anzahl von Vereinen und Mannschaften, die gemeldet haben, sodass ein klarer Aufwärtstrend im Turnen festzustellen ist.

