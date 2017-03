Sport | Donnerstag, 30. März 2017 Donnerstag, 30. März 2017

FC Normannia Gmünd gastiert am Samstag in Albstadt

Der Ernst der Lage ist den Trainern bewusst. Daher werden Beniamino Molinari und sein Co-​Trainer Veselko Karacic in Albstadt am Samstag (Anpfiff um 15 . 30 Uhr) nur die Normannen spielen lassen, „die sich komplett für den FCN reinhängen und auch mental bereit für den Kampf um den Klassenerhalt sind“, so Karacic.

Die Niederlage vor heimischem Publikum gegen Pfullingen tut noch weh. Nichts war es, die 30-​Punkte-​Marke zu knacken und den Blick nach oben zu richten. Seit dem vergangenen Wochenende muss der FC Normannia Gmünd eher wieder bangen, nicht auf einen Abstiegsplatz beziehungsweise Relegationsplatz abzurutschen. „Wir kennen die Situation und wissen, was nun zu tun ist“, sagt Veselko Karacic, der damit am ehesten drei Punkte in Albstadt anspricht. „Wir müssen in Albstadt punkten, denn der kommende Gegner hat nur vier Zähler Rückstand auf unser Team. Wir wollen mit einem Sieg den Abstand vergrößern. Aber es wird nicht einfach, da der FCN in Albstadt oft nicht gut ausgesehen hat“, äußert sich der Gmünder Co-​Trainer.

