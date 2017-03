Blaulicht | Sonntag, 05. März 2017 Sonntag, 05. März 2017

Zwei Motorradunfälle im Kreis Schwäbisch Hall

Foto: rz

Zu zwei schweren Motorradunfällen kam es am Wochenende auch im Kreis Schwäbisch Hall. Eine Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen, eine weitere erlag in der Nacht ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Am Samstag gegen 13.20 Uhr befuhr eine 36 Jahre alte Motorradfahrerin einer Honda die L2218 aus Schwäbisch Hall kommend in Richtung Crailsheim und wollte zur Wiwi-​Messe. Eine 26 Jahre alte aus Richtung Crailsheim kommende Mazdalenkerin wollte nach links in die L 2218 in Richtung Eckardshausen einbiegen und übersah die Motorradfahrerin. Sie kollidierte mit ihr im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall erlitt die Motorradfahrerin schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro.



Am Samstag gegen 14.30 Uhr befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern in Gaildorf-​Reippersberg die Gschwender Straße. In einer Rechtskurve kam eine 40 Jahre alte Lenkerin einer BMW aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr neben der Fahrbahn in eine dortige Scheune. Hier kollidierte sie mit einem dort abgestellten Traktor Fendt und prallte danach gegen die Gebäudewand. Bei dem Unfall erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die anderen Mitglieder der Gruppe mussten durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Die 40-​Jährige erlag in der Nacht ihren schweren Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.



