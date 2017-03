Sport | Montag, 06. März 2017 Montag, 06. März 2017

Aaron Fröhlich wünscht sich den Aufstieg in die 3 . Liga

Der TSB Gmünd und sein Spielmacher Aaron Fröhlich haben als Vierter im Saisonendspurt noch sehr gute Chancen, als Zweiter direkt in die 3 . Liga aufzusteigen. „Wir setzen uns kleine Ziele. Sollten wir in Söflingen am Sonntag gewinnen, hätten wir ein Kracherspiel gegen den Dritten Herrenberg vor heimischer Kulisse“, sagt Aaron Fröhlich im RZ-​Interview.

Ist die 3. Liga realistisch?

Ich würde mir den Aufstieg in die 3. Liga mit dem TSB Gmünd wünschen. Es wäre mir zu einfach, immer nur zu sagen, dass der Klassenerhalt das Ziel ist. Aber man muss auch feststellen, dass der TSB noch nicht in der Position ist, um die 3. Liga als realistisches Ziel auszugeben. Wenn es einmal klappen sollte, dann nur über das Kollektiv, ähnlich wie in dieser Saison. Wir haben nicht die Einzelspieler, um definitiv vom Aufstieg als Ziel zu sprechen. Aber wir haben eine Mannschaft, die es über das Kollektiv packen kann. Wir müssen einfach von Woche zu Woche punkten.

War der Mannschaft schon lange klar, dass die Hieber-​Brüder auch in der nächsten Runde auf der Gmünder Trainerposition bleiben?

Ja. Die Trainerposition war nie vakant. Michael und Andreas hatten schon vor einigen Wochen zugesagt. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass Michael beim TSB in einer anderer Funktion in der Zukunft arbeiten möchte. Daher wäre Stefan Klaus als Trainer sicher eine Option gewesen. Aber es kam eben nicht dazu.





