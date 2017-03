Sport | Montag, 06. März 2017 Montag, 06. März 2017

FCN und Beniamino Molinari gehen am Ende der Saison getrennte Wege

Der 1 . FC Normannia Gmünd hat sich entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag von Trainer Beniaminio Molinari nicht zu verlängern. Beniamino Molinari wurde am Sonntagabend über diese Entscheidung von der Vereinsführung informiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Stütz betonte: Beniamino Molinari hat in den vergangenen 3 Jahren als Chef-​Trainer beim FC Normannia hervorragende Arbeit geleistet, mit einem Engagement, das weit über die Tätigkeit eines Trainers hinausgeht. Genauso wie er zuvor über viele Jahre als Spieler alles für den Verein gegeben hat. Dieser Einsatz kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Um dem Ziel „Wiederaufstieg in die Oberliga“ näher zu kommen, ist die Vereinsleitung jedoch der Auffassung, dass neue Impulse notwendig sind. Gespräche mit möglichen Nachfolgern wurden bislang nicht geführt, diese werden in den kommenden Wochen folgen.“

