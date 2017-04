Ostalb | Samstag, 01. April 2017 Samstag, 01. April 2017

Ostalb-​Landschaftsputzete

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Aktiv für unsere Umwelt“ startete am Samstag die traditionelle kreisweite Landschaftsputzete. Unterstützt von der GOA , die Handschuhe und Müllsäcke für die zahlreichen Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellte und sich außerdem um den Abtransport und die fachgerechte Entsorgung der gesammelten Abfälle kümmerte, machten sich Groß und Klein daran, den Müll, Dreck und Abfall rücksichtsloser Zeitgenossen zu sammeln und zu beseitigen.

Es war wieder einmal erstaunlich, welche Plätze sich manche Mitbürger ohne Respekt und Anstand ausgesucht hatten, um ihren Müll illegal zu entsorgen. An steilen Hängen von Bach– und Flussufern, in Hecken und Büschen, am Rande von Feld– und Waldwegen oder an Parkplätzen einfach nur aus dem Auto geworfen, wurden Unmengen an Müll aufgefunden und eingesammelt.

Mehr am Montag, 3. April, in der Rems-​Zeitung.