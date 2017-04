Schwäbisch Gmünd | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

Birkhofbrücke: Instandsetzung oder Neubau?

Foto: nb

Dass die Birkhofbrücke bei Hussenhofen saniert werden muss, steht seit langem fest, Untersuchungen gab es in den vergangenen Jahren zuhauf. Nun endlich scheint Licht ins Dunkel zu kommen. Spätestens 2018 erfolgt die Instandsetzung oder ein Neubau.

2009

Ortschafts– und Gemeinderäte werden sich in Kürze damit befassen, wie weiter verfahren wird. Dass dieser für den oberhalb gelegenen Birkhof wichtige Verbindungsweg saniert werden muss, hatte sich bereitsgezeigt. Warum diese Brücke vor allem für Landwirt Bernd Funk von größter Wichtigkeit ist, das ist am Dienstag in der Rems-​Zeitung zu lesen.