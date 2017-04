Ostalb | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

Grundschule Eschach: Stabile Schülerzahlen und klare Prioritäten

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

An eine Schließung der Dorfschule ist nicht einmal zu denken. Selbst eine Zusammenlegung von Klassen ist in Eschach dank stabiler Schülerzahlen nicht erforderlich. Beim Schulbesuch konnte sich der Gemeinderat davon überzeugen, dass alles sehr gut läuft.

Ursula Kroboth, seit 2009 Schulleiterin in Eschach, hat ihren Jahresbericht sonst immer bei einer Gemeinderatssitzung im Rathaus abgegeben. Dieses Jahr hingegen war es umgekehrt: Der Gemeinderat kam in die Schule, um vor Ort zu sehen, was sich derzeit in der Eschacher Grundschule verändert und wo noch Handlungs– beziehungsweise Finanzierungsbedarf besteht.

Ursula Kroboth verwies auf das Profil der Schule, die von knapp 80 Kindern besucht wird und in der Lesen und Sport/​Bewegung eine sehr hohe Priorität genießen. Die Schulleiterin machte deutlich, dass sich der Bildungsplan geändert habe. Welche Konsequenzen dies für die Eschacher Schule hat, steht in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!