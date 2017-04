Ostalb | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

Imker-​Tag der Frickenhofer Höhe dieses Jahr in Göggingen

Die Imkerei scheint ein schönes Hobby zu sein. Und nicht nur das. „Sie ist „hochgradig ansteckend“, verriet der Vorsitzende des Imkervereins Frickenhofer Höhe, Ulrich Baum, der am Sonntag zum 29 . Imkertag nach Göggingen eingeladen hatte.

Heute hat der Verein mitMitglieder — mit steigender Tendenz! Denn im Rahmen der Veranstaltung in Göggingen konntenNeu-​Imker aufgenommen werden; und für das Jahrhaben aktuellInteressenten die theoretische Ausbildung absolviert. Auch der Schulbauernhof in Täferrot hat eigene Bienen. Viel zu lesen über diese große Veranstaltung gibt’s in der Rems-​Zeitung vom. April!