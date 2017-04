Ostalb | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

Mutlangen: Teilsperrung der Hauptstraße

Foto: rw

Die Hauptstraße in Mutlangen ist in den Osterferien im Bereich der Grundschule gesperrt. Der Kanalanschluss für den geplanten Gastro-​Pavillon wird gebaut.

Der Zeitraum wurde mit Bedacht so gewählt: Während der verkehrsärmeren Osterferien ist die Hauptstraße in Mutlangen zwischen den Einmündungen der Hornberg– und der Wetzgauer Straße gesperrt. Der Gastro-​Pavillon wird im südlichen Teil des Platzes der neuen Ortsmitte gebaut, die Arbeiten werden die nächsten zwei Wochen andauern. Eine Umleitung um den gesperrten Abschnitt der Hauptstraße ist ausgeschildert: Von der Hauptstraße in die Wetzgauer Straße, dann über die Bühlstraße zur Gmünder Straße. In der Gegenrichtung: Über die Gmünder Straße und die Lammstraße zur Wetzgauer– und Hauptstraße.