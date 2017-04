Ostalb | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

Ortsumgehung Mögglingen: Jetzt geht’s zügig vorwärts

Es geht nun zügig vorwärts beim Bau der B 29 -​Ortsumgehung Mögglingen. Diesen festen Eindruck hat jetzt Bürgermeister Adrian Schlenker, nachdem in der Anfangsphase ein gewisser Schlendrian beklagt worden war.

Wenn das Wetter mitmache, so die Einschätzung des Bürgermeisters, sei zur Remstalgartenschaumit der Fertigstellung der Ortsumfahrung zu rechnen. Das Ringen um Planung und Realisierung dieses Jahrhundertprojekts für Mögglingen währte rund ein halbes Jahrhundert lang. Denn schonwaren erste Überlegungen dazu eingeleitet worden. Der wachsende Leidensdruck mündete schließlich in den letzten Jahren in das starke Engagement einer Bürgerinitiative, die mit vielen pfiffigen Protestaktionen auf die Notwendigkeit des Projekts aufmerksam machte. Mittewurde endlich der Spatenstich gefeiert. Im vergangenen Jahr gab es allerdings einen Rückschlag mit Bauverzögerungen, die nun nach Einschätzung des Bürgermeisters unter Berufung auf Aussagen des Regierungspräsidiums aufgeholt werden können. Unser Bild zeigt einen Blick aus der Vogelperspektive auf die impossante Hermannsfeldbrücke im Osten Mögglingens, die schon alsbald fertiggstellt sein wird. Mehr zum Thema Ausbau der Bzwischen Gmünd und Aalen am Dienstag in der Rems-​Zeitung.