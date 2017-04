Sport | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

PSK Ostalb startet mit Jugendturnier in die neue Saison

Galerie (2 Bilder)

Fotos: vog

An die 150 jugendlichen Teilnehmer hatten sich in Heuchlingen zum ersten Höhepunkt der noch jungen Turniersaison auf der Ostalb, dem Jugendturnier des PSK Ostalb in die Starterlisten eingetragen.

11

Am Samstag erfolgte der Start für die erste Etappe der Ostalb-​Kids-​Tour. Diese in vier Qualifikationen ausgetragene Prüfung in Dressur und/​oder Springen für junge Talente bisJahre befindet sich bereits im fünften Jahr und erfreut sich großer Beliebtheit. Hierbei konnte Annabel Blassa (RFV Schwäbisch Gmünd) mit „Dream of Angel“ und der Wertnoteden Springreiterwettbewerb als Siegerin für sich entscheiden. In den vier Abteilungen der Reiterwettbewerbe siegten Lena Hartmann (RFV Gmünd) mit „Landstein“ (WN), Alina Kampf (PF Lichtenau) mit „Desperado“ (), Mariella Ahlif (RFV Gmünd) mit „Beauty“ () und Nathalie Schreckenhöfer (RFV Mögglingen) mit „Lilly“ (). Die zweite Etappe der Ostalb-​Kids-​Tour wird im Mai beim Turnier des PSV Schloss Kapfenburg in Hülen ausgetragen werden.Mehr in der RZ am. April.