Bundeskanzlerin Angela Merkel dankt dem Verein „Aktion Fußballtag“

Bundeskanzlerin Merkel hat engagierten Flüchtlingshelfern aus ganz Deutschland für ihren Einsatz gedankt. Im Kanzleramt diskutierte sie mit rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und warb für mehr Zusammenarbeit zwischen ehren– und hauptamtlichen Helfern.

Frauen und Männer waren ins Kanzleramt gekommen, um sich mit der Bundeskanzlerin auszutauschen – stellvertretend für die tausenden Engagierten im ganzen Land. Sie wollten über die Flüchtlingspolitik sprechen, aber vor allem über das, was sie bei ihrem Engagement erlebt haben. Unter anderem dankte Merkel auch Jo Eller und seiner Familie vom Aalener Verein „Aktion Fußballtag“, der auch in Schwäbisch Gmünd schon viele tolle Projekte für die Kinder organisierte. „Wir sind stolz. Ein größeres Lob für unsere Arbeit kann es nicht geben. Es waren tolle Gespräche mit unserer Bundeskanzlerin“, sagt Jo Eller.Mehr in der RZ am. April.