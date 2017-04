Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. April 2017 Dienstag, 11. April 2017

Judoverein Schwäbisch Gmünd sucht Trainingsraum

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Beim Besuch des Gmünder Judovereins würdigte Bürgermeister Dr. Joachim Bläse die gute Jugendarbeit. Der Verein sucht einen Raum, den er zu einen Sporttreff für die Weststadt ausbauen und auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen könnte. Das Training in der großen Sporthalle hat nämlich fürs Judo gewisse Nachteile.

12

Die Katastrophe verwandelte sich für den Judoverein ins pure Gegenteil: Das Interims-​Quartier, in das der Verein wegen Überflutung der großen Sporthalle auf dem Schips-​Areal in der Goethestraße einzog, erwies sich nämlich als ideal und beflügelte nicht zuletzt die sehr engagierte Jugendarbeit. Doch der Mietvertrag, den die Stadt für diesen Raum als Übergangslösung bis zur Renovierung der großen Sporthalle geschlossen hatte, läuft in Kürze ab. Warum das Untergeschoss in der großen Sporthalle für diesen asiatischen Kampfsport nicht ideal ist, steht am. April in der Rems-​Zeitung!