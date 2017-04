Ostalb | Dienstag, 11. April 2017 Dienstag, 11. April 2017

Ruppertshofen und Gehringswalde: 25 Jahre Partnerschaft und Freundschaft

Foto: Hägele

Gehringswalde und Ruppertshofen sind nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern pflegen seit 25 Jahren eine ganz offizielle kommunale Partnerschaft. Dieses Jubiläum wird am 22 . April in Ruppertshofen und dann im Oktober in Sachsen gefeiert. Begonnen hat alles mit einer Amtshilfe nach der Wende.

Als aus dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nach der Wiedervereinigung die „neuen Bundesländer“ wurden, gab es in der damals noch eigenständigen kleinen Gemeinde Gehringswalde keine Struktur für eine kommunale Selbstverwaltung – und auch keine selbstständigen Unternehmer. In dieser „Stunde Null“, reiste der damalige Ostalb-​Landrat Dr. Diethelm Winter, dessen Frau aus der Erzgebirgsregion stammt, in diesen Teil Sachsens und leitete eine organisierte Amtshilfe aus dem Ostalbkreis in die Wege.Während die Beziehungen in anderen Kommunen bald wieder einschliefen, entwickelte sich zwischen Ruppertshofen und Gehringswalde eine stabile Freundschaft. Warum dies möglich war, steht in der Rems-​Zeitung vom. März!