Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. April 2017 Dienstag, 11. April 2017

Stefanie Kutil: Ein Gmünder Energiebündel

Galerie (1 Bild)

Foto: Jana Lenner Photography

Wenn sie singt, dann schleicht es sich jedes Mal aufs Neue ein – dieses befreiende Gefühl, ein Ziel erreicht zu haben. Das ist es, was Stefanie Kutil so sehr mag am Gesang. Noch mehr, seit sie die Liebe zu ihrer Stimme auf völlig neue Art entdeckt hat.

Auch wenn das Leben in den vergangenen Monaten geprägt war von traurigen Momenten, jetzt ist sie einfach nur zufrieden und glücklich. Unbändig die Energie, mit der sie die Dinge anpackt – „Ein Teil von mir“ zum Beispiel, ihre erste Single, die am. April erscheint. Warum sie dieser Song viel Kraft und auch Tränen gekostet hat und warum ihr ein Gesangsworkshop dabei geholfen hat, ihre Stimme neu zu entdecken, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.