Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. April 2017 Dienstag, 11. April 2017

Warn-​App: Auch der Gmünder Feuerwehrchef empfiehlt NINA

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

NINA ist das neue Zauberwort für Smartphonebesitzer, wenn es darum geht, die Bevölkerung auch unabhängig von Rundfunk und Fernsehen ganz schnell über Bedrohungen zu informieren.

Immer häufiger kommt es auch in unserer Region zu extremen Unwetterereignissen. Dazu gesellt sich auch abseits von Großsstädten und Ballungszentren die latente Furcht vor den Irrsinnstaten von Amokläufern, Terroristen oder auch vor den Auswirkungen von Brand– und Umweltkatastrophen. Wie wird im Notfall die Bevölkerung gewarnt und über richtige Verhaltensweisen informiert? NINA heißt neuerdings die Empfehlung des Stuttgarter Innenministeriums, der sich auch der Gmünder Feuerwehrkommandant Uwe Schubert (unser Bild) anschließt. NINA ist das Kürzel für „Notfall-​Informations– und Nachrichten-​App“. Bundesweit machen die Innenministerien und auch Feuerwehrverbände aktuell fleißig Werbung dafür, dass möglichst viele Smartphone-​Besitzern die kostenlose App auf ihre Geräte herunterladen. Im Hintergrund steht das Problem, dass nach Ende des Kalten Kriegs sich Bund, Länder und Kommunen vom altbewährten und flächendeckenden System der alten Luftschutzsirenen verabschiedet haben. Wie NINA funktioniert und wo die App kostenlos zum Download zur Verfügung ist, dass steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.