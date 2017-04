Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. April 2017 Mittwoch, 12. April 2017

Gmünder Oststadt: Neue „Kreisel-​Tanke“ öffnet im Mai

Foto: Heino Schütte

In der Gmünder Oststadt tut sich einiges. Viele neugierige Blicke richten sich aktuell auf die neue Tankstelle, direkt am Kreisel der Buchauffahrt gelegen.

Die Tankstelle wird nun voraussichtlich im Mai eröffnet, nachdem sich witterungsbedingt Verzögerungen ergeben hatten. Sie wird am Buchauffahrt-​Kreisel eine markante städtebauliche Erscheinung haben. Weitere Infos dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.