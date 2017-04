Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. April 2017 Mittwoch, 12. April 2017

OB-​Wahl in Gmünd: Scheffold bewirbt sich

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Am 13 . April läuft die Bewerbungsfrist für die Gmünder OB-​Wahl ab. Neben dem pensionierten Lehrer Albert Seitzer möchte nun auch Rudolf M. Scheffold antreten; dies gab der Gmünder Designer bekannt.

In der Gmünder Kunstszene ist Rudolf M. Scheffold recht bekannt. In jüngster Zeit stand er zudem durch sein Engagement für den Umbau der Hardt-​Kaserne zu einem Bürgerzentrum als Alternative zum Abbruch im Blickpunkt. Er habe die nötigen 100 Unterstützer-​Unterschriften bekommen, versicherte Scheffold gegenüber der RZ. Dies ist Albert Seitzer nach eigener Aussage bisher nicht gelungen. Seine Bewerbung habe er dennoch eingereicht. Mehr zur bevorstehenden OB-​Wahl kann man in der Rems-​Zeitung vom 13. April lesen!