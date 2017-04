Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. April 2017 Mittwoch, 12. April 2017

St. Salvator: Kletterpartie zu den beiden Glocken

Foto: Heino Schütte

Der Salvator-​Freundeskreis hat jetzt auch noch das Innenleben des Glockenturms der Felsenkirche aus dem Dornröschenschlaf geholt.

Die Rems-​Zeitung durfte eine Kletterpartie unternehmen und bis zu den Glocken hinaufsteigen, die interessante Geschichten und Botschaften zu erzählen haben. Dieser Zugang bis hinauf und hinein in den Glockenstuhl bleibt aus Sicherheitsgründen für die Besucher natürlich weiterhin verwehrt. Doch im Zuge der Entrümpelung und Sanierung der überraschend großen Kapellenbühne der Felsenkirche ist es den Mitgliedern des Salvator-​Freundeskreises in Zusammenarbeit mit der Münsterbauhütte gelungen, zumindest auf halber Höhe einen Zugang in den Turm zu schaffen. In diesem Raum kann auch das in einer Vitrine eingehauste Uhrwerk der Glocken bewundert werden. Und von dort kann dann mit Ehrfurcht der Blick steil nach oben gerichtet werden. Dieser reicht dann bis zu den Glocken und in den Turmhelm hinein. Mehr über die Klettertour zu den Salvator-​Glocken am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.