Zimmerbergmühle: Bald attraktiver für Kindergärten und Schulen

In den Ferien ist die Zimmerbergmühle ein stark frequentierter Ort. „Aber wir möchten auch sonst – zum Beispiel unter der Woche für Schulen oder für Kindergärten – attraktiv sein“, betont Sarah Schneller als Geschäftsführerin des Kreisjugendrings. Deshalb wird dort bis zu den Ferien einiges umgebaut.

Die Zimmerbergmühle bei Abtsgmünd hat eine lange Zeltlagertradition – und in sehr vielen Familien, auch im Gmünder Raum, wurde es von Generation zu Generation quasi „vererbt“, dass man dort als Kind seine Sommerferien verbringt. Verbunden mit prägenden Erlebnissen, an die man sich auch als Erwachsener immer wieder gerne erinnert. Wie das Angebot dort künftig erweitert werden soll, steht am. April in der Rems-​Zeitung!