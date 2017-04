Sport | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

Beniamino Molinari wird Trainer bei der TSG Backnang

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Beniamino Molinari muss am Saisonende den Verbandsligisten FC Normannia Gmünd verlassen. „Ab Sommer werde ich aber Trainer bei der TSG Backnang, unabhängig von der Ligazugehörigkeit Verbandsliga oder Oberliga. Die Vereinbarung läuft über zwei Jahre“, erklärte Beniamino Molinari.

Die Gespräche mit den verantwortlichen Personen, speziell mit Marc Erdmann, waren laut Molinari von Anfang an sehr positiv. „Man hat sich extrem um mich bemüht und mir ein gutes Gefühl gegeben. Auch mit der Familie und dem Beruf lässt sich diese Möglichkeit gut vereinbaren, im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten. Ich freue mich auf eine neue sportliche und spannende Herausforderung“, so Molinari.Mehr in der RZ am. April.