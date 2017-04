Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

Bewerbungsfrist für OB-​Wahl in Gmünd läuft um 18 Uhr ab

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Am 7 . Mai findet in Schwäbisch Gmünd die Oberbürgermeisterwahl statt. Die Bewerbungsfrist läuft am 13 . April um 18 Uhr ab.

100

Richard Arnold, seit acht Jahren OB in Gmünd, möchte dieses Amt auch in den kommenden acht Jahren innehaben. Ob sein Name der einzige auf dem Stimmzettel sein wird, entscheidet der Gemeindewahlausschuss der Stadt unmittelbar nach Ablauf der Bewerbungsfrist, wenn die eingegangenen Unterlagen geprüft sind. Ihr Interesse an einer Kandidatur haben bereits Albert Seitzer und Rudolf M. Scheffold bekundet. Gibt es vielleicht noch einen Überraschungs-​Kandidaten in letzter Minute? Um sich bewerben zu können, braucht man mindestensUnterstützer-​Unterschriften von Wahlberechtigten.