Donnerstag, 13. April 2017

„Bike the Rock“ in der Samstagreportage





Zwei Wochen nur noch, dann steigt die 17 . Auflage des mit Weltmeistern und Olympiasiegern hochkarätig besetzten Heubacher Mountainbike-​Festivals „Bike the Rock“. Am 29 . und 30 . April werden neben den rund 800 Teilnehmern auch wieder viele tausend Zuschauer unterm Rosenstein erwartet.

Mitunter dem ehemaligen Bürgermeister Klaus Maier ist es zu verdanken, dass Heubach in der weltweiten Radsportszene ein Begriff ist. „Er hatte mit ein paar Bike-​Enthusiasten und Wirten damals gesagt, man sollte hier so etwas machen“, erinnert sich Eckhard Häffner zurück, wie die Erfolgsgeschichte des „Bike the Rock“ ihren Anfang nahm. Doch nicht Maier war auf Anhieb der federführende Organisator, sondern der Hauptamtsleiter des Heubacher Rathauses. „Klaus Maier ist beim Abfahren der Strecke gestürzt und rief mich aus der Sportklinik in Bad Cannstatt an und sagte: ‘Ich kann nicht, mach Du das’“. Häffners Begeisterung hielt sich zunächst noch in Grenzen, „aber im Laufe der Jahre ist Herzblut reingekommen.“ Nach den ersten beiden Jahren als Veranstaltung für Hobbyfahrerundkamdas Bundesligarennen hinzu.Mehr in der RZ am. April.