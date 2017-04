Schwäbisch Gmünd | Freitag, 14. April 2017 Freitag, 14. April 2017

Karfreitag: Leidensweg Christi auf dem Hohenrechberg

Galerie (15 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Gut tausend Menschen folgten am Karfreitag auf dem Hohenrechberg dem Kreuzweg mit szenischen Darstellungen der italienischen Gemeinde.

40

Die Passionsgeschichte Christi wurde von rundAkteuren dargestellt, angefangen von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur dramatischen Kreuzigungsszene. Bei kühler, jedoch trockener Witterung waren so viele Karfreitagspilger wie noch nie zu diesem ausdrucksvollen Passionsspiel gekommen. Ein Bericht dazu am Karsamstag in der Rems-​Zeitung.