Schwäbisch Gmünd | Freitag, 14. April 2017 Freitag, 14. April 2017

Wochenende: Die schönsten Flughäfen

Galerie (1 Bild)

Immer mehr Airports rund um die Welt locken die Passagiere mit zusätzlichen Angeboten: Wellness, Sport, originelle Hotels und Naturlandschaften. In der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag werden die schönsten Beispiele gezeigt.

16

starke Seiten Lesestoff für die Ostertage: Wie immer mit acht interessanten Reiseseiten, dazu die Rubriken für die Rätsel und Comicfreunde und schließlich die Seiten „Kind und Kegel“, „Haus und Garten“ oder „Mensch und Technik“. Da geht es zum einen um Geburten in Eigenregie („Allein gebären“), sie sind ein neuer Trend, der zwar geht — aber nur solange nichts schieläuft. Oder neue Ideen von der Möbelmesse in Mailand und dann Wissenwertes für Motorradfreaks. Denn die Aufrüstung des Motorrads geht weiter wie zum Beispiel mit Kurven-​ABS, elektronischen Fahrwerken oder die Umfelderkennung. Also: Zur Pflichtlektüre über Ostern gehört die Rems-​Zeitung mit der Wochenende-​Beilage! Etwas Schöneres kann der Hase nicht ins Nest legen!