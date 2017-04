Schwäbisch Gmünd | Samstag, 15. April 2017 Samstag, 15. April 2017

Das Hühnerei — Symbol für Ostern?

Foto: msi

Der „Klassiker“ an Ostern ist immer noch unangefochten: Das Hühnerei in bunten Farben, vielleicht sogar selbst bemalt. Ob hartgekocht im Osternest oder ausgeblasen als Dekoration, das Ei ist das Symbol schlechthin für die Ostertage.

Dementsprechend steigt in den Tagen vor dem Fest auch die Nachfrage. „Mehr oder weniger das Doppelte“ wird bei Achim Bader, vom Bio-​Bauernhof Bader an Eiern nachgefragt. Statt wie sonst einmal am Tag oder gar nur alle zwei Tage kann er den Eierautomaten auf seinem Hof entlang der alten Bundesstraße zwischen Lorch und Gmünd derzeit zweimal täglich auffüllen.

„Der Eierkunde ist recht kompliziert“, erzählt der Herr über 1000 fleißige Hühner. Doch: haben die Hühner über die Osterzeit wirklich Schwerstarbeit zu verrichten, oder gibt es andere Jahreszeiten, an denen mehr Eier verlangt werden?

