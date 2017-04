Sport | Samstag, 15. April 2017 Samstag, 15. April 2017

Fußball, Bezirksliga: Nur Lorch verliert

Es hätten zwölf Punkte fürs Osternest werden können, aber es wurden „nur“ neun: Normannia II, Heubach und Bargau gewannen ihre Samstagsspiele in der Bezirksliga, während Lorch nach der Niederlage gegen Ebnat nun definitiv für die Kreisliga A planen kann.

Die größe Überraschung schaffte Heubach mit einem-Sieg beim Spitzenreiter in Waldhausen. Weil auch der FC Normannia II den Tabellenzweiten Sontheim mitbesiegte, rückte Bargau nun wieder auf Platz zwei vor. Allerdings mussten die Bargauer in Heidenheim beim Schlusslicht lange warten, bis der erste Treffer gelang. Demin der. Minute folgte kurz vor Schluss noch das. Alle Ergebnisse und Berichte ausführlich am Dienstag in der Rems-​Zeitung.