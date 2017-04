Sport | Sonntag, 16. April 2017 Sonntag, 16. April 2017

Holger Traub wird neuer Trainer beim FC Normannia Gmünd

Die Rems-​Zeitung hatte schon vor einigen Wochen exklusiv berichtet, dass Holger Traub zum engeren Kandidatenkreis gehört als Nachfolger für Trainer Beniamino Molinari beim Fußball-​Verbandsligisten FC Normannia Gmünd.

Am Osterwochenende ist nun die Entscheidung gefallen, dass Holger Traub den FCN in der neuen Runde übernimmt. Am Dienstag wird Traub in Gmünd offiziell vorgestellt. Bei den B-​Junioren der Stuttgarter Kickers arbeitete Traub zuletzt auf höherem Niveau im Jugendbereich, hier lernten sich der künftige Bereichsleiter Fußball beim FCN, Karl-​Heinz Knab, und Traub auch kennen. Im Aktivenbereich muss Traub nun beweisen, dass er die Ziele der Normannia in der Verbandsliga erreichen kann, nachdem sich die Verantwortlichen der Normannia gegen Molinari entschieden haben, um laut eigener Aussage einen neuen Impuls für das Ziel Oberliga zu setzen. Mehr in der RZ in den kommenden Tagen.