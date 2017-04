Ostalb | Montag, 17. April 2017 Montag, 17. April 2017

Schwarzhorn: Bergmesse in die Kirche verlegt

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Man hätte sie gern bei strahlender Sonne unter freiem Himmel gefeiert. Allein: Das Wetter meinte es nicht gut mit der Bergmesse auf dem Schwarzhorn – die deshalb in der Kirche stattfand.

700

Alles andere als frühlingshaft präsentierte sich der Ostermontag den Menschen in und um Waldstetten. Temperaturen unterGrad, Nieselregen und ein frischer Ostwind machten den Besuch der traditionellen Bergmesse, die fastMeter hoch mitten im Naturschutzgebiet und in einer der schönsten Landschaften der Schwäbischen Alb gelegen stattfand, nicht gerade zum Vergnügen. Ungeachtet dessen hatten sich zahlreiche Gläubige auf den Weg von Tannweiler auf das Schwarzhorn, vielen auch als „Rechbergle“ bekannt, gemacht. Worüber gepredigt wurde und was es im Anschluss noch so gab, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.