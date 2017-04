Sport | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

FC Normannia stellt Holger Traub als neuen Trainer vor

Galerie (1 Bild)

Foto: alv

Dass Holger Traub in der neuen Saison das Traineramt beim FC Normannia Gmünd übernehmen wird, war schon über Ostern durchgesickert. Bei der offiziellen Vorstellung äußerte sich der in Fellbach wohnhafte 37 -​Jährige nun selbst zu seinen Beweggründen, warum er beim FCN einsteigt. Und teilte mit, dass er seinen langjährigen Co-​Trainer Tobias Dreher mitbringen wird.

19

„Wir kennen uns nicht aus meiner Zeit bei den Stuttgarter Kickers“, stellte Knab bei der offiziellen Vorstellung gleich klar. Bei den Blauen hatten sich Knab und Holger Traub vor vier Jahren knapp verpasst. „Er hat bei den Kickers als Jugendtrainer angefangen, als ich zur Normannia gegangen bin“, so Knab weiter. Auf Traub sei er bei der Suche nach geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Beniamino Molinari, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird, dennoch schnell aufmerksam geworden. „Während Heinz hier in der Region Kontakte geknüpft hat, habe ich mich in Richtung Stuttgart orientiert.“ Ausschlaggebend seien insbesondere Traubs Referenzen gewesen. Mehr dazu in der RZ vom. April.