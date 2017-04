Sport | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

Fußball, Kreisliga A: Iggingen setzt sich glanzlos durch

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die Mannschaften hatten mit strömendem Regen zu kämpfen. Mutlangen kam mit dem Fritz-​Walter-​Wetter besonders gut zurecht und erreichte mit dem 4 : 3 -Sieg gegen Hofherrnweiler II einen enorm wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

Bargau II – SG Bettringen IIDie erste Halbzeit wurde von viel Taktik geprägt. Chancen waren dadurch Mangelware. In der zweiten Hälfte legte Bettringen II zu und ging durch Standard-​Treffer mitin Führung. Bargau II war offensiv zu schwach, um den Bettringer Sieg im kleinen Derby zu gefährden.Tore:Stütz (.),Hermann (.)Waldhausen – HeuchlingenHeuchlingen versuchte das Spiel zu gestalten, tat sich damit allerdings schwer. Die Gäste hatten zwar viel Ballbesitz, zu Chancen führte dieser aber nur äußerst selten, da Waldhausen eine gute Defensivarbeit leistete. Vieles deutete auf einhin, bis Bellendorf nach einer Ecke zur Heuchlinger Führung köpfte. Waldhausen versuchte in der letzten Minute auszugleichen. Der folgende Konter führte zum-Endstand. Waldhausen blieb in denMinuten ohne nennenswerte Torchance.Tore:Bellendorf (.),M. Waibel (.)TV Herlikofen – GöggingenDas Spiel hatte nur wenige sehenswerte Aktionen zu bieten. Ende der ersten Halbzeit gab es etwas Aufregung. Zunächst ging Göggingen per direktem Freistoß in Führung. Diese glich Simon nur wenige Minuten später durch einen Handelfmeter aus. In der Folge hatte Herlikofen etwas mehr Ballbesitz, ohne dabei Chancen zu kreieren. So blieb es beimTore:Falcone (.),A. Simon (, HE)Pfahlbronn – VfL IggingenIggingen tat sich schwer, zu Chancen zu kommen. Der zu erwartende Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Der VfL präsentierte sich nicht so frisch wie gewohnt. Bezeichnend dafür ist ein verschossener Elfmeter in der. Minute. Bezeichnend ist allerdings auch, dass der Nachschuss dann sitzt und die Führung über die Zeit gebracht wird. Iggingen reicht dieser glanzlose Sieg zur Verteidigung der Tabellenspitze.Tore:Wild (.)Waldstetten II – Scheching.Die Partie startete hektisch. Zunächst konnte sich kein Team entscheidende Vorteile erspielen, doch Waldstetten II gelang die Führung. Vor der Pause konnte diese sogar noch ausgebaut werden. So lag Schechingen nach einer ausgeglichenen Halbzeit unglücklich mitzurück. Nach einer Verletzung des Waldstetter Keepers in der. Minute musste ein Feldspieler ins Tor. Dieser musste in der letzten halben Stunde zweimal hinter sich greifen. Dasgeht in Ordnung.Tore:Cinar (.),Zahirovic (.),Heinrich (.),Bopp (.)Mutlangen – Hofherrnw. IIMutlangen musste das Spiel gewinnen, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Das Vorhaben startete nach zehn Minuten erfolgreich. Nach der Pause erhöhte Hofherrnweiler den Druck, die Tore machte allerdings Mutlangen. Dann begann die Zitterphase. Der Tabellenletzte kassierte zwei Gegentore und eine gelb-​rote Karte. Doch der TSV brachte die Führung über die Zeit. Mutlangen erkämpfte sich diese drei Punkte mit allem was sie haben – und einem überragenden Richard Steinhoff.Tore:Steinhoff (.,.)Häring (.),Steinhoff (.,.),Häring (.),Eigentor (.)Frickenhofen – BöbingenEin Gegentor in der dritten Minute durchkreuzte Frickenhofens Pläne schon früh. Böbingen wurde immer stärker, die Hausherren schauten nur noch zu. So hatten die Gäste kein Problem, zwei weitere Treffer zu erziehlen. Nach der Pause ging es unverändert weiter. Für Böbingen gab es einen hochverdienten-Auswärtssieg.Tore:Betz (.),Maier (.),Maier (.),Krauß (.)TSB Gmünd – TV StraßdorfStraßdorf dominierte die Anfangsphase gegen wehrlose Gastgeber. Nach der-Führung wurde es verpasst nachzulegen. Das wurde in der. Minute mit dem Ausgleich bestraft. Eine total einseitige Partie stand zur Halbzeit. Nach der Pause änderten beide Teams ihr Gesicht. Plötzlich dominierte der TSB und der TVS lief nur noch hinterher. Doch wie schon in der ersten Hälfte, machten die Gmünder kein Tor und Straßdorf wurde stärker. Um die Parallelen zu vollenden: Auch der TSB wurde bestraft. So gewann Straßdorf glücklich mitund der TSB steckt nun voll im Kampf um den Klassenerhalt.Tore:Pflieger,Krieger (.),Kurtagic (.),Ertac Seskir (.)Mehr in der RZ am. April.