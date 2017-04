Kultur | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

Mira Gayed: Arabisch, deutsch und im Gesang Sopran

Mit dem Vater spricht sie Arabisch, mit Mutter und Großmutter Deutsch, und wenn der größere Familienkreis zusammenkommt, ist Englisch die bevorzugte Sprache: Mira Gayed. Im Philharmonischen Chor singt sie im Sopran.

Mira Gayed stammt aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo; seitstudiert die junge Frau an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Schwäbisch Gmünd und seit gut einem Jahr singt sie im Philharmonischen Chor. „Manchmal sagt jemand: ‘Du hast aber viel Farbe abgekriegt’“, erzählt Mira Gayed, das ist dann aber flapsig-​freundschaftlich und nicht etwa rassistisch gemeint. Warum sich die junge Frau so wohl fühlt in Gmünd, weshalb sie sich entschieden hat, hier zu studieren und wie es dazu kam, dass sie heute im Philharmonischen Chor singt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.