Dienstag, 18. April 2017

PH Schwäbisch Gmünd: Erstsemester begrüßt

Foto: Eduard Kessler

Vom „Glück, im Sommersemester zu starten“ sprach Professor Dr. Astrid Beckmann. Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd begrüßte am Dienstag 183 neue Studierende.

Im Wintersemester, wenn die meist überfrisch gebackenen Inhaber eines Reifezeugnisses auf den Hardt strömen, muss es schon die Sporthalle sein. Am Dienstag, zum Start des Sommersemesters konnte die Begrüßung im Hörsaalstattfinden, in dem die„Neulinge“ problemlos Platz fanden. Und es war nicht nur die Rektorin, die die Studierenden willkommen hieß. Sie wurden auch über das Angebot der Einführungswoche, die Unterstützung durch den AStA und die Qualität der Stadt mit ihrer Bildungstradition informiert. Was dabei erläutert wurde, ist in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.