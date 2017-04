Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

Spielplatzkonzeption: Kritik aus Straßdorf

Galerie (1 Bild)

Foto: bt

In Straßdorf regt sich Widerstand gegen das von der Rems-​Zeitung am 1 . April vorgestellte Spielplatzkonzept für Gmünd. „Da wird doch tatsächlich überlegt, unseren wunderschön gelegenen Spielplatz am Heuselbach alternativlos abzuschaffen.“

19

Einige Plätze werden nach diesem Konzept saniert und erheblich aufgewertet, andere aufgegeben; zudem ist die Umwandlung einiger Plätze in Grünflächen vorgesehen, auf dass erneut Spielplätze entstehen können, wenn durch Neubaugebiete oder Generationswechsel wieder Bedarf besteht: Das gilt etwa für den Spielplatz am Straßdorfer Berg, der nach der Umnutzung zur Grünanlage jederzeit problemlos wieder dem Jungvolk zur Verfügung gestellt werden kann. Bei zwei Plätzen in Straßdorf selbst schlägt die Stadtverwaltung die Auflösung vor – betroffen ist der Spielplatz an der Grundschule; die Geräte wurden bereits an die Römerschule versetzt. Auch der Spielplatz am Heuselbach soll aufgegeben werden.Dagegen wehren sich nun drei Straßdorferinnen: Eigentlich habe man damit gerechnet, dass der Spielplatz durch neue Geräte aufgewertet werden könnte – aber Abschaffung sei nun wirklich für ein Unding. „Gerade auf diesem tollen Gelände, welches durch seine naturnahe Lage mit altem Baumbestand abslouten Abenteuerspielplatzcharakter vermittelt, könnte Großartiges entstehen.“ Mehr in der Rems-​Zeitung am. April