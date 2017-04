Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

Standortmarketing für Gmünd: „Authentische Erzählung der Stadt“

Galerie (1 Bild)

Foto: bt

Die Geschichten der Stadt authentisch erzählen; mit viel Hintergrundwissen und netten Anekdoten aufzeigen, dass Gmünd immer schon „zwischen Himmel und Erde“ gelebt hat: Darauf basiert das neue Marketingstandortkonzept der Stadt, das vom Aufsichtsrat der T & M mitgetragen wird.

„Das ist nichts Professionelles, mit kleinster Technik und ohne Schnittprogramm ohne Kosten entstanden; wir wollten einfach exemplarisch aufzeigen, um was es uns geht“, wehrt T&M-Chef Markus Herrmann das immer wieder gehörte Lob für einen etwa zehnminütigen Film ab. Die „Eigenproduktion“ ist immerhin so gut gelungen, dass damit unter anderem der HGV-​Vorsitzende Dr. Christoph Morawitz überzeugt und fürs Vorhaben gewonnen wurde. Als nächstes wird der Film dem bereits informierten Gemeinderat gezeigt.

Der Film besteht aus mehreren kleinen Sequenzen, die jeweils ein Thema aufgreifen und in ihrer professionellen Fassung auch auf Plattformen wie youtube und facebook veröffentlicht werden sollen. „Zwischen Himmel und Erde“: Dieser Grundgedanke wurde bereits bei der Gartenschau 2014 erfolgreich platziert und seither im Stadtmarketing genutzt. Nun soll er weiterentwickelt werden. Gmünd sieht und sah immer schon mehr im Menschen und im Leben als die harte, rein rationale, ökonomische Größe, sagt Markus Herrmann: „Es gab immer den Hang zu Schönem, scheinbar Unnützem“ – also zu Schmuck und Künsten, zu Altersgenossen und großen Feiern, die sich letztendlich doch auszahlten, ja zur Standortstärke wurden.“

Mehr in der Rems-​Zeitung vom 19. April