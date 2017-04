Ostalb | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

Technikbegeisterte Schüler im internationalen Wettbewerb

Galerie (1 Bild)

Foto: wf

Einen Roboter zu bauen und zu programmieren ist für die Stuttgarter Schülergruppe längst mehr als nur ein Hobby, Gleichaltrige zu inspirieren ist ihnen ein ebenso wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Werner Fick, der aus Göggingen kommt, geht’s für das Team am Freitag nach Amerika.

Im Gespräch mit dem Gögginger Coach und Mentor wird schnell klar, dass die Teilnahme am „FirstTechChallenge“-Wettbewerb so viel mehr bedeutet als nur einen Roboter zu bauen. Hier geht es um Teamgeist, um die Begeisterung für technische Themen, die am Königin-​Katharina-​Stift Gymnasium Stuttgart ganz selbstverständlich auch für die Mädchen gilt. Und ein Stück weit geht es auch um Völkerverständigung. Warum, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Neben der Geschichte rund um das Team und den Wettbewerb.