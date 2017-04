Sport | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Basketballer des TSB Gmünd auf Platz zwei

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Basketballer des TSB Gmünd haben in der Landesliga eine fast perfekte Saison hingelegt. Die Relegationsspiele für die Oberliga sind nun am 22 . oder 23 . April in Gmünd und am 29 . oder 30 . April in Illertal. Illertal ist Drittletzter in der Oberliga.

2012

19

Sie stehen nicht im Rampenlicht des Gmünder Sports, auch in Deutschland erfreut sich Basketball nicht gerade der größten Beliebtheit. Und dennoch gehen die Basketballer des TSB Gmünd zweimal in der Woche in der Halle am Berufschulzentrum und in der Buhlturnhalle ins Training. „Der zweite Platz in der Landesliga ist fix. Die Relegation für die Oberliga kann kommen“, freut sich Gmünds Trainer Viktor Buchmiller. Der TSB-​Trainer spielte lange Zeit auf sehr hohem Niveau in Deutschland Basketball. Im Gmünder Raum ist Buchmiller sicher den meisten Fans ein Begriff nach seiner Zeit beim Regionalligisten SV Fellbach im Jahr. Doch der TSB Gmünd ist sein Heimatverein und da die Beine und Arme nach einigen Verletzungen nicht mehr die Jüngsten sind, hat Buchmiller das Angebot beim TSB als Trainer in der Landesliga angenommen. „Wir haben eine super Mannschaft, die fleißig ist und mit einigen erfahrenen Spielern bestückt ist. Aber ich gebe auch unseren Youngsters die Chance, sich in der Startformation zu behaupten. Der Aufstieg in die Oberliga wäre super, da dann noch mehr Fans bei den Spielen vor Ort sind und sich unsere jungen Spieler auf einem höheren Niveau verbessern können“, erklärt Buchmiller. Mehr dazu in der RZ vom. April