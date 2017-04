Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Bosch AS: Kundgebung vor der entscheidenden Verhandlungsrunde

Fotos: bt

Hüseyin Ekinci, Vertrauenskörper-​Leiter, machte am Mittwoch Morgen bei der Kundgebung am Werkstor im Schießtal deutlich, dass sich die Beschäftigten nicht länger mit nach Ungarn gehenden Aufträgen drohen ließen, sollten die Forderungen der Geschäftsleitung nicht erfüllt werden. So werde gezielt Angst geschürt: „Den Leuten so viel Angst einjagen, dass ihnen jede Lösung recht ist?“ So sah es ganz und gar nicht aus. Knapp 1000 entschlossene Gesichter ließen keine Angst erkennen.

Immer wieder waren die für den Standort so wichtigen Aufträge von VW und Daimler Thema. „Wir werden niemals zulassen, dass auch nur eine Kollegin, ein Kollge gegen seinen Willen durchs Werktor hinausgeht“, sagte zudem Alessandro Lieb für den Betriebsrat.

Betriebsratsvorsitzender Harald Brenner nannte die wichtigsten Forderungen:



Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 31. Dezember 2025.



Abschluss einer Betriebsvereinbarung über die Zukunftssicherung des Standortes Schwäbisch Gmünd. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, welche neuen Produkte, Technologien, Kernkompetenzen und welche dazugehörigen Wertschöpfungstiefen zum Standort gehören. Der Standort Schwäbisch Gmünd ist und bleibt das Innovations– und Entwicklungszentrum von Bosch AS und der führende Fertigungs– und Produktionsstandort.





Die Aufträge MRA 2, MQB und entsprechende Nachfolge– und Neuprojekte kommen nach Schwäbisch Gmünd.





Absicherung von mindestens 2700 Stammbeschäftigten im Werk und mindestens 2000 Stammbeschäftigten in der Zentrale.



Erhalt der Ausbildung auf heutigem Niveau.





Abschluss einer attraktiven Altersteilzeit– und Aufhebungsvertragsregelung.