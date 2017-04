Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Bosch AS: Robert Schildmacher stellt sich den Demonstranten

Einen Durchbruch bei den Verhandlungen zur Zukunft der Robert Bosch Automotive Steering GmbH in Gmünd gab es am Mittwoch bis in die Abendstunden nicht. Robert Schildmacher, der am Gmünder Standort die kaufmännischen Themen verantwortet, stellte sich den Demonstranten.

Am Abend kam es vor dem B, wo die Verhandlungen zur Zukunft der Bosch AS in Gmünd geführt wurden, zu einer weiteren Kundgebung mit etwaTeilnehmerinnen und Teilnehmern. Wiederum wurde über die zentralen Forderungen gesprochen: Die beiden Großaufträge VW und Daimler nach Gmünd holen um den Standort langfristig zu sichern, keine betriebsbedingten Kündigungen, die notwendigen Lasten auf alle Schultern verteilen.Die Kunden würden schwieriger, der Wettbewerb lasse keinen Spielraum zu, sagte Werkleiter Robert Schildmacher, der in der Verhandlugspause Stellung nahm und mit teils heftiger Kritik aus den Reihen der Demonstranten konfrontiert war. Die produzierten Stückzahlen in Gmünd auf vergleichbarem Niveau zu halten, schien Schildmacher machbar; er sah ebenfalls die Notwendigkeit, Betriebsabläufe zu verbessern — Gewerkschafter und Arbeitnehmervertretern hatten zuvor über einige Missstände gesprchen. Man müsse aber über Kostenreduzierung und weitere Belastung der Mitarbeiter sprechen müssen, hieß es von Arbeitgeberseiter: „Wenn wir das erreichen, haben wir eine konkrete Perspektive.“