Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

E-​Mobilität: Gmünder Baustellen-​Pionier Bernd Hennrich

Foto: Heino Schütte

Der junge Gmünder Bauunternehmer Bernd Hennrich ist ein echter Pionier in Sachen Elektro-​Mobilität. Er hat im Raum Gmünd seit etwa zwei Monaten das erste E-​Baustellenfahrzeug im Einsatz.

700

170

Kilo Zuladung auf zwei Euro-​Paletten bei einer Reichweite von immerhin etwakm. E-​Mobilist und Idealist Bernd Hennrich ist begeistert. Ein Nachteil nur: Überall, wo er mit seinem „Zukunfts-​Kleinlaster“ auftaucht kommt er kaum noch zum Schaffen, weil er viel Auskunft geben muss zu vielen neugierigen Fragen zu seinem außergewöhnlichen Elektrotransporter. Antworten dazu in einem ausführlichen Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.