Kultur | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Im Prediger: Ausstellung „Paisley“ von Stephan Hasslinger

Foto: nb

Viele Jahre lang erschuf Stephan Hasslinger Abstraktes aus Stahl. Ein Werkstipendium am renommierten „European Ceramic Work Center“ im niederländischen ‘s-​Hertogenbosch brachte die Wende. Fortan arbeitete er mit Ton, schuf unzählige Boden– und Wandobjekte. Ab Samstag sind 20 seiner Arbeiten in der Galerie im Prediger zu sehen.

Was ihn fasziniert – Ornamente und Muster auf Stoffen – ist zugleich seine Inspiration. Eine, die sich in über zwei Meter hohen, säulenartigen Keramiken wiederfindet. Über sein künstlerisches Wirken und den Künstler selbst berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.