Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Straße der Berufe: Über 60 Schüler nahmen teil

Fotos: nb

Die Straße der Berufe ist Gold wert – für Schüler, die noch nicht so recht wissen, welchen Ausbildungsberuf sie später einmal ergreifen möchten ebenso wie für jene Betriebe, die auf der Suche nach Nachwuchskräften sind.

Jonas Thürmer aus Spraitbach war einer vonSchülern, die am Mittwoch in die Wissenswerkstatt Eule kamen, um sich zu informieren. Die Zeit bis umUhr hat er voll und ganz genutzt. Dass es vor allem praktische Erfahrungen sind, die ihm bei der Berufsorientierung helfen, das ist dem-​Jährigen bewusst. Warum die „Straße der Berufe“ vielen Jungen und Mädchen dabei helfen kann, den richtigen Ausbildungsberuf zu finden, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.