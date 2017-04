Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. April 2017 Donnerstag, 20. April 2017

Gmünd vier Tage Zentrum der Jesuiten

Fotos: SJ

Vier Tage lang war Schwäbisch Gmünd sozusagen das mitteleuropäische Zentrum des Jesuitenordens. Im Christlichen Gästezentrum Schönblick fand das traditionelle Oster-​Symposium statt – und es wurden wichtige Punkte beraten.

RundAngehörige der „Societas Jesu“ (Gesellschaft Jesu), wie der von Ignatius von Loyola gegründete Orden international genannt wird, hatten sich bis zum Donnerstag in Schwäbisch Gmünd versammelt. Das sind immerhin fast die Hälfte der Jesuiten aus den Provinzen Deutschland, Österreich, Schweiz, Litauen und Ungarn. Und die Struktur dieser fünf Provinzen bildete einen zentralen Beratungspunkt des Treffens im Schönblick, zu dem auch der Generalobere Pater Arturo Sosa aus Rom gekommen war. In den kommenden Jahren sollen die deutschsprachigen Provinzen des Ordens mit Ungarn und Litauen zusammengelegt werden. Was besprochen wurde, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.