Donnerstag, 20. April 2017

Lammplatz: Erster Spatenstich für Mutlangens neue Ortsmitte

Ein besonderer, ein guter Tag für Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, ein guter Tag für Mutlangen: Alle am Projekt Beteiligten brachten am Donnerstag gemeinsam die neue Ortsmitte „Lammplatz“ auf den Weg

Der Bauträger hat sein Wohnbauprojekt weiterentwickelt – dessen Baufortschritte derzeit täglich neue Zaungäste anlocken –, und parallel dazu hat die Gemeinde Mutlangen das Büro SeyfriedPsiuk Architekten BDA mit der Überplanung des Platzes beauftragt. Und nach all den Jahren geht es nun tatsächlich an die Realisierung und Umsetzung der Mutlanger Ortsmitte. In der begrünten Pergola wird über Spiel-​, Sitz– und Liegemöglichkeiten Aufenthaltsqualität geschaffen. Das Wasserspiel auf dem Platz soll besonderer Anziehungspunkt für Kinder werden. Auf dem Lammplatz sollen sich alle treffen und wohlfühlen – bei einem Tässle Kaffee, gemeinsamem Abendessen, beim Frühstück oder auch nur bei einem gemütlichen Schwätzchen beim Wochenmarkt. Denn auch der Mutlanger Wochenmarkt soll sich künftig zentral in der Ortsmitte wiederfinden.