Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. April 2017

Obsternte 2017 : Totalausfälle durch die Frostnacht

Fotos: Adalbert Muschak / bt

Hätte es doch nur geschneit. Statt dessen verzogen sich in der Nacht zum Donnerstag die Wolken, es wurde klirrend kalt. Ein Großteil der Obsternte 2017 ist jetzt vernichtet, so die erste Einschätzung – in einer einzigen Nacht erfroren. Hunderttausende Euro Schaden sind damit entstanden,

Drei Grad Minus hat der Fachberater für Obst– und Gartenbau des Landratsamtes Ostalb Franz-​Josef Klement in Waldstetten gemessen; die Blatttemperatur liegt noch zwei Grad unter der Umgebungstemperatur. Eine Blüte hält aber nur null Grad aus: Die Nacht zum Donnerstag war viel zu kalt. „In den frühen Morgenstunden hat sich die Bewölkung verzogen, damit kamen denkbar ungünstige Faktoren zusammen.“ Die Äpfel hat’s erwischt, vor allem das Steinobst, das bereits abgeblüht war. Weil hier die Befruchtung stattgefunden hat, dem warmen März geschuldet, ist nun die Frucht selbst betroffen. Wer seine Bäume anschaut, sieht in den nächsten Tagen, wie sich ein brauner Schleier über all das Weiß und das Rosa legt. Das Innere der Kirschblüten ist schon jetzt fast schwarz.Mehr in der Rems-​Zeitung vom. April.