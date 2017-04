Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. April 2017 Donnerstag, 20. April 2017

Salvator-​Jubiläum: Krönung durch eine Großskulptur

Fotos: Heino Schütte

Kreative Überraschung zum anstehenden Jubiläums-​Sommer „ 400 Jahre Wallfahrtsstätte St. Salvator“: Bildhauer Rudolf Kurz aus Ellwangen wird den heiligen Berg der Gmünder und den neuen Rundweg um die Felsenkirche mit einer Großskulptur krönen.

Die Pläne wurden am Donnerstag von der Münstergemeinde, von Stadtverwaltung sowie von Vertretern des Salvator-​Freundeskreis vorgestellt. Auch Dr. Rudolf Böhmler gehört zu den Initiatoren und hatte durch Spenden anlässlich seines. Geburtstags den finanziellen Grundstock geschaffen. Die Großskulptur vereinigt zwei Symbole, den Segensgruß Christi und die Weltkugel, dargestellt durch Kreisel. Die Kernbotschaft: Christliche Hoffnung für eine bewegte Welt. Die Skulptur wird im August am neuen „Pfad der Hoffnung“ bzw. „Jubiläumsweg“ auf der Anhöhe hinter der Felsenkirche aufgestellt. Etwa fünf Meter hoch, wird das Hoffnungszeichen weithin sichtbar sein. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.