Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. April 2017

Verhandlungen bei Bosch AS: Durchbruch erzielt.

Hart verhandelt wurde, am Mittwoch, die ganze Nacht hindurch, dann am Donnerstag bis in den Abend hinein: Das Ergebnis ist eine richtig gute Nachricht für Gmünd. Die wesentlichen Forderungen der Beschäftigten der Robert Bosch Automotive Steering GmbH werden erfüllt.

Der Standort Gmünd wird zum internationalen Leitwerk umgebaut, in das in den kommenden JahrenMillionen Euro investiert werden. Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen bis. Dezember. Es bleibt beim Abbau derStellen – was über Vorruhestand und Altersteilzeit erreicht wird – , dafür kommen die beiden Großaufträge von VW und Daimler nach Gmünd, zudem gibt es die Aussicht auf weitere große Aufträge und damit eine langfristige Perspektive. Die notwendige Kostensenkung wird ohne wesentliche Einschnitte bei den Einkommen erreicht, vor allem wird sie auf alle Schultern verteilt, das heißt, bis hin zu den leitenden Angestellten sind alle betroffen. Die Ausbildung wird „quantitativ gesichert“; das heißt, auf heutigem Niveau weitergeführt. Damit werden alles Auszubildenden unbefristet übernommen. Mehr in der Rems-​Zeitung vom. April