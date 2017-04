Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. April 2017 Freitag, 21. April 2017

Workshop Silberschmieden und Ziselieren: Alte Kulturtechnik geht verloren

Galerie (20 Bilder)

Fotos: bt

Sie kommen aus Wien, Paris, Hamburg, aus Herlikofen und vom Rechberg. Sie sind es, die dieser Tage helles Hämmern aus geöffneten Arenhaus-​Fenstern dringen lassen: Sie bearbeiten Silber und lernen damit eine Kulturtechnik, die derzeit in Deutschland verloren geht. Vor allem aber haben sie ganz viel Freude an diesem Workshop, den Doris Raymann-​Nowak im 16 . Jahr anbietet.

30

40

3

22

Ein Stück Metall zu nehmen und ihm eine neue Form geben, das ist ein Schlüsselfaktor der Menschheitsgeschichte, und angefangen bei den Inka der Bronzezeit haben Menschen quer durch alle Kulturen Metalle ziseliert, sprich auf weichem Untergrund modelliert. Sie haben in kaltes Metall wie Silber oder Kupfer Muster und Ornamente in die meist polierte Oberfläche getrieben und eingearbeitet und damit sakrales Gerät und Schmuck veredelt, aber auch Füllfederhalter, Pistolen, Taschenuhren, was auch immer. Da wird dann nichts abgespant, also graviert, sondern wie in einem Relief eine ganz neue Oberfläche gestaltet.Wie generell beim Silberschmieden, beim Herstellen von Silbergerät, gibt es nur noch wenige, die sich daran versuchen. MaximalAuszubildende gibt es derzeit in Deutschland, schätzt Raymann-​Nowak: „Wir verlieren unsere Kulturtechnik“; vieles lasse sich heute mit demD-​Drucker herstellen, aber für die Freunde von edlem Gerät ist das nicht dasselbe wie „etwas, in dem die Arbeit eines Menschen steckt“. Ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist heuer vom Fach. Goldschmiede etwa, die das Ziselieren nie gelernt haben. Die Rems-​Zeitung hat sich im Workshop umgeschaut und berichtet am. April.